С-400 досі заважає Туреччині отримати F-35

Троє членів Конгресу США, обізнаних із відповідними процесами, розповіли, що ключовою передумовою будь-яких змін у політиці США щодо продажу літаків F-35 Туреччині залишається доля російських систем протиповітряної оборони С-400.

Це питання знову опинилося в центрі уваги після повідомлень, що з’явилися після нещодавнього саміту НАТО в Анкарі, де президент США Дональд Трамп залишив відкритою можливість перегляду рамок санкцій CAATSA проти Туреччини за певних умов.

Сенатор-республіканець та голова Комітету Сенату з питань міжнародних відносин Джим Ріш наголосив, що наявність систем С-400 залишається головною перешкодою для повного відновлення оборонної співпраці між Вашингтоном та Анкарою.

“Наявність у Туреччині російських систем С-400 є давнім питанням і перешкодою для поглиблення нашої співпраці в оборонній сфері. Я сподіваюся, що завдяки лідерству президента Трампа Туреччина нарешті погодиться позбутися систем С-400 і ми зможемо залишити це питання в минулому”, – сказав він.

Сенатор-демократ Кріс Ван Холлен займає аналогічну позицію. У 2019 році він був одним із головних архітекторів системи санкцій, введених США проти Туреччини, а також одним із найпалкіших прихильників імплементації закону CAATSA, що призвело до виключення Анкари з програми винищувачів п’ятого покоління F-35.

Ван Холлен ще раз підкреслив свою рішучу опозицію будь-якій можливості передачі літаків F-35 Туреччині.

“Я вже давно виступаю проти передачі Туреччині сучасних винищувачів F-35. Анкара досі володіє російською системою протиповітряної оборони С-400, яка безпосередньо загрожує безпеці наших F-35, а [президент Туреччини Реджеп Таїп] Ердоган є нелояльним союзником НАТО, який продовжує посилювати атаки на демократію та верховенство права”, – зазначив він.

За словами сенатора, навіть припущення про можливу передачу Туреччині F-35 “не лише підриває національну безпеку США та наших союзників по НАТО, а й порушує законодавство США”.

Водночас член Палати представників від республіканців у Нью-Йорку Майк Лоулер наголосив, що його позиція ґрунтується як на міркуваннях національної безпеки, так і на необхідності дотримання чинного законодавства США.

“Продаж Туреччині одного з найсучасніших американських винищувачів не відповідає інтересам Сполучених Штатів. Це створює ризик витоку критично важливих технологій і надсилає неправильний сигнал нашим союзникам у Європі та на Близькому Сході. Обмеження на продаж винищувачів F-35 Туреччині мають безумовно залишатися в силі, доки Ердоган продовжує експлуатувати російські системи С-400, відповідно до чинного законодавства США”, – зазначив він.

Туреччина зацікавлена у придбанні американських винищувачів F-35, однак стикається із перешкодами у зв’язку із закупівлею російської системи протиповітряної оборони С-400.