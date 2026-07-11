Пʼятеро загиблих, серед яких 13-річна дівчинка: ворог атакував Сумську громаду

11 липня 2026 року близько 14:30 ворог атакував трьома кабами місто Суми. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура. Один з кабів ударив в дорожнє покриття поблизу громадської зупинки та АЗС.

Унаслідок атаки загинуло п’ятеро людей. Троє чоловіків віком 54, 66, 58 років та 13-річна дівчинка. Ще один 27-річний чоловік загинув у лікарні. Попередньо травми отримала 32 людини, з них 3 дітей. Остаточні дані встановлюються.

Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 4 автомобіля, автозаправна станція, автосалон, ресторан та гаражний кооператив. .

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).