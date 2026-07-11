Лідер Польщі закликав заборонити законом червоно-чорний прапор УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький у день пам’яті жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.

Про це він сказав у своїй промові під час меморіальних заходів у селі Радруж, що неподалік кордону з Україною.

У своїй промові Навроцький окремо зупинився на тому, що вважає за необхідне законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.

“Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden (“Кров і земля”, німецьких нацистів – Ред.). Це те, що він мав на увазі, і за ним була і є уся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей”, – заявив Навроцький.

Він наголосив, що звинувачує “не увесь український народ, а бандерівську ідеологію, тих, хто вбивали, і хто знову апелює до червоно-чорного стяга у 21 сторіччі”.

“Це не можна прийняти, тому що прославляння геноциду чи заплющування очей – це запрошення до нового геноциду”, – заявив президент Польщі.

У своїй промові Навроцький підкреслив, що загибель однієї з жертв у Радружі, польської 14-річної дівчини Ядвіги, “така ж сама смерть, як нинішніх 14-річних українців від рук бандитів Російської Федерації”.