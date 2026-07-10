У статуті УПЦ МП зазначено, що вона входить у повноту православ’я через РПЦ

Хоч УПЦ МП досі не оприлюднила оновленого статуту, в ДЕСС бачили його текст. І в ньому зазначено, що ця церква входить у повноту православ’я через Російську Православну Церкву.

Про це сказав голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв’ю Громадському.

“Українська православна церква офіційно жодного разу не сказала, що вона не є частиною РПЦ. Ніде і ніяк. І статут, у якому прибрані майже (але не всі) згадки про московський патріархат, ніколи не оприлюднювали. Ми-то його бачили, і бачили, що там сказано, що Українська православна церква керується у своїй діяльності грамотою патріарха московського Алексія II. І входить у повноту православ’я через Російську Православну Церкву”, – розповів Єленський.

За його словами, тому ДЕСС здійснила дослідження і встановила, що фактично і юридично УПЦ є частиною Російської Православної Церкви.

“Які ознаки афілійованості? Наприклад, митрополит Онуфрій є членом Священного синоду РПЦ. Якщо він не є членом Священного синоду РПЦ, то йому нічого не вартує надати рішення про це. Здавалося, що може бути легше?

Від УПЦ не вимагається кров’ю розписатися. Вона повинна сказати: «Ми не є частиною російської православної церкви», — і повідомити про це своїх вірних”, – зазначив голова ДЕСС.