«Прильоти по Києву – це прекрасно, але про Хмельницький взагалі забули»: 22-річного чоловіка підозрюють у державній зраді

За процесуального керівництва прокурорів Хмельницької обласної прокуратури затримано 22-річного жителя Хмельницького, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

У липні 2025 року чоловік у спілкуванні із представником спецслужб рф зазначив, що в його місті є багато об’єктів, по яких варто було відпрацювати БпЛА. Під час спілкування він надав детальну інформацію та перелік локацій.

«Прильоти по Києву – це прекрасно, але про Хмельницький взагалі забули», – писав він представнику держави-агресора.

У розмові з іншим представником ворожої спецслужби отримав завдання відзвітувати про результати удару по обласному центру 1 квітня, що він і зробив.

Після цього отримав 300 доларів США винагороди на свій криптогаманець.

Йому повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі він під вартою без права внесення застави.

Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.