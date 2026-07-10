Сьогодні, 10 липня, відбулася подія, до якої я дуже довго готувався, ми йшли до неї з Національним банком України понад року. Сьогодні Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень з портретом Василя Стуса.

Це передусім державне визнання людини, яка все життя платила найвищу ціну за право українців бути собою. Український інститут національної пам’яті також був долучений до обговорення щодо розміщення зображення Василя Стуса на банкноті. Тому для мене як Голови УІНП було честю долучитися і до обговорення постаті, яку буде зображено на новій купюрі, і до її сьогоднішньої презентації разом із головою Національного банку України Андрієм Пишним.

Чому саме Стус?

Василь Стус – один із найяскравіших представників руху шістдесятників. За відкриту критику радянського тоталітаризму його двічі засуджували, а обірвалося його життя в таборі особливого режиму в Пермській області. Сьогодні його ім’я – синонім незламності, гідності й боротьби за свободу.

Погоджуюся з Андрієм Пишним: постать українського дисидента на банкноті створює місток між минулим і сьогоденням. Адже Василь Стус – не лише історична постать, а й один із символів сучасної України. У цьому сенсі історичне коло ніби замкнулося.

Окрім того, на банкноті закодовано й інші важливі символи української ідентичності. Серед них – роботи Алли Горської, Віктора Зарецького, та Бориса Плаксія «Боривітер» і «Птах», а також рядки зі збірки Василя Стуса «Зимові дерева»: «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве», виконані шрифтом, створеним на основі абетки Георгія Нарбута.

Окремо варто відзначити надзвичайно важливий елемент – це стилізований військовий тризуб як символ пошани до Збройних сил України. За час служби цей знак став для мене рідним, я впізнаю його – підсвідомо. Він промовляє до всього світу: Україна – це боротьба за незалежність. А разом із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» він формує цілісний ідеологічний образ банкноти.

Що ж на реверсі?

Будівля Донецького національного університету імені Василя Стуса, де поет навчався на історико-філологічному факультеті з 1944 по 1954 рік. Саме тут, у студентському літературному об’єднанні «Обрій», формувалося його світобачення та зав’язувалася дружба з майбутніми побратимами по перу – Василем Захарченком, Леонідом Талалаєм, Олегом Орачем, Володимиром Міщенком, Василем Голобородьком. Сьогодні ця будівля на тимчасово окупованій території.

На реверсі банкноти також зображено сосну, до образу якої Стус неодноразово звертався у творах, написаних в ув’язненні. Уральські сосни постають у його поезії символом боротьби, самотності й болю, а водночас – зв’язку зі світом, що допомагав поетові не піддатися відчаю.

Гривня з обличчям Стуса – це гроші, які щодня нагадуватимуть мільйонам українців про ціну свободи. Бо гривня – це більше, ніж гроші.

Після презентації, також долучився до панельної дискусії «Символізм гривні: постаті на грошах як маніфест державної ідентичності», вдячний Андрію Пишному за важливу розмову, а також Соні Кошкіній за чудову модерацію.

Банкнота увійде до офіційного обігу 4 вересня 2026 р