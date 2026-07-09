Екс-депутат польського Сейму та колишній віце-міністр державних активів Польщі Кшиштоф Толвінський закупив у Білорусі та передав медичну допомогу для військовослужбовців ЗС РФ. Він став першим польським політиком, який так явно підтримав російську армію, що вторглася в Україну.

4 липня Толвінський опублікував у соцмережах пост під заголовком «Польська медична допомога російським солдатам». У ньому він назвав війну між Росією та Україною «братовбивчим конфліктом» і звинуватив польську владу та частину суспільства в тому, що вони підтримують лише Київ – у тому числі передають зброю та збирають гроші на потреби української армії.