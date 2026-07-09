На Львівщині прикордонники виявили майже 8 кілограм срібла

У пункті пропуску «Угринів» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці, реалізовуючи інформацію, отриману від оперативних співробітників загону, виявили партію незадекларованого срібла вагою 7,7 кг.

Під час огляду транспортного засобу Mercedes, яким керував 36-річний житель Волині, виявили спеціально облаштований тайник, розташований під передніми сидіннями пасажирів. У сховку виявили ювелірні вироби зі срібла. Водій переміщував даний товар до Волинської області.

Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить понад 800 тис. гривень.

За фактом виявленого правопорушення працівники митниці склали відповідний протокол. Товар вилучено на склад митниці.