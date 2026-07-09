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Події

На Львівщині прикордонники виявили майже 8 кілограм срібла

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  • Коментарі Вимкнено до На Львівщині прикордонники виявили майже 8 кілограм срібла

У пункті пропуску «Угринів» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці, реалізовуючи інформацію, отриману від оперативних співробітників загону, виявили партію незадекларованого срібла вагою 7,7 кг.

Під час огляду транспортного засобу Mercedes, яким керував 36-річний житель Волині, виявили спеціально облаштований тайник, розташований під передніми сидіннями пасажирів. У сховку виявили ювелірні вироби зі срібла. Водій переміщував даний товар до Волинської області.

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Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить понад 800 тис. гривень.

За фактом виявленого правопорушення працівники митниці склали відповідний протокол. Товар вилучено на склад митниці.

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