В Одесі затримали заступника голови облради

Служба безпеки викрила одного із заступників голови Одеської обласної ради, який разом зі спільниками підозрюється у вимаганні 50 тис. доларів США від місцевого підприємця.

За матеріалами справи, за ці гроші посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста.

У разі відмови платити – забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів.

Для реалізації «схеми» фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США.

Під час обшуків в оселях затриманих виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Наразі заступнику голови облради повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.