Як долучитися до Третього армійського корпусу ?

Долучитися до Третього армійського корпусу (3 АК) Сухопутних військ ЗСУ можна через офіційний сайт об’єднання, спеціалізовану платформу рекрутингу Lobby X, або заповнивши анкету в один із підрозділів корпусу.

Військове об’єднання під керівництвом Андрія Білецького, створене на базі 3-ї ОШБр, пропонує прозорий шлях мобілізації або служби за контрактом із можливістю самостійно обрати спеціальність та підрозділ.

Зайдіть на головний вебсайт ab3.army або профільну платформу для офіцерів officers.ab3.army. Заповніть коротку анкету, вказавши свої цивільні чи військові навички.

Корпус має окрему сторінку вакансій ab3.lobbyx.army, де регулярно оновлюються бойові та тилові посади (від штурмовиків і операторів БПЛА до зв’язківців, медиків та кадровиків).

Ви можете звернутися до офіційних рекрутингових центрів 3-ї окремої штурмової бригади або інших підрозділів, які входять до складу корпусу.

Подача анкети:

Ви обираєте бажану посаду на сайті або надсилаєте загальну заявку.

Співбесіда:

Рекрутери зв’язуються з вами для проведення онлайн-інтерв’ю або особистої розмови для оцінки мотивації та навичок.

Тестування:

Проходження фізичного відбору та психологічних тестів

.Отримання відношення:

Корпус видає рекомендаційний лист (відношення) до ТЦК та СП, що гарантує ваше потрапляння саме в обраний підрозділ

.Навчання:

Обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) у навчальних центрах, після якої починається фаховий вишкіл безпосередньо у внутрішніх школах корпусу.