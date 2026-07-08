У ПЦУ відзначатимуть 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври

ПЦУ запрошує на урочисті й особливі богослужіння з нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври та вшанування пам’яті преподобного Антонія Печерського, які відбудеться 9-10 липня у Свято-Успенському соборі.

Зокрема, у четвер, 9 липня, о 17:00 відбудеться святкове Всенічне бдіння, а в п՚ятницю, 10 липня, о 09:00 запрошують на Божественну літургію у традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

“Ці святкові богослужіння стануть не лише вшануванням пам’яті преподобного Антонія Печерського, а й живим духовним мостом між Києво-Печерською лаврою та Святою Горою Афон, звідки понад дев’ять століть тому прийшла до Києва традиція чернечого життя, молитви та подвижництва”, – наголошують в ПЦУ.

Як відомо, Києво-Печерський монастир виник завдяки преподобному Антонію, який приніс на київські пагорби традицію афонського подвижництва.

“Тож, вшановуючи таку поважну дату заснування нашої Києво-Печерської обителі, участь у цьогорічних урочистостях візьме афонська делегація з монастиря Есфігмен на Святій Горі Афон. Богослужіння очолить ігумен монастиря архімандрит Варфоломій разом із братією обителі.

Саме з Есфігменською обителлю церковна традиція пов’язує подвиг преподобного Антонія Печерського на Святій Горі Афон перед його поверненням до Києва та заснуванням Києво-Печерського монастиря. Сучасна братія монастиря, яка здійснює своє служіння в обителі, є спадкоємцем цієї багатовікової афонської традиції”, – йдеться в повідомленні.