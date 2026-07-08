Наші Герої знищили ворожий СУ – 35

На офіційній сторінці у Telegram Повітряні сили ЗС України підтвердили, що 8 липня на східному напрямку було збито російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Водночас, ще до офіційного підтвердження, о 13:45, Повітряні сили опублікували інтригуючий допис, не розкриваючи деталей успішної бойової роботи. У повідомленні йшлося: “Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!”.

Після цього інформацію прокоментували в Telegram-каналі “Соняшник”, який пов’язують з українською авіацією. Там заявили, що під час бою було збито “саме того ворожого досвідченого льотчика, який дуже довго створював серйозні проблеми на цьому напрямку”. Автори допису також подякували всім, хто був причетний до операції, та зазначили, що очікують нових успішних результатів.

“Дякуємо всім причетним, ви просто кращі голови, далі очікуємо більше нових ідей і результатів. Голівуд відпочиває”, — йдеться в дописі.

На втрату літака відреагували і в Росії. Так, пропагандист РФ Олексій Земцов, який веде Telegram-канал “Воевода вещает”, опублікував повідомлення, в якому фактично підтвердив втрату винищувача. Він стверджує, що пілот вижив, його евакуювали, а згодом він нібито отримає новий Су-35.