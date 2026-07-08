fbpx
Вторгнення Росії в Україну

Морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер «тіньового флоту» рф «Blue» у Чорному морі (ВІДЕО)

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер «тіньового флоту» рф «Blue» у Чорному морі (ВІДЕО)

Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, виконуючи поставлені Президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф. Сьогодні вранці морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер «Blue», який входить до складу «тіньового флоту» російської федерації.

На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.

Читайте також:  СБУ спільно з Третім армійським корпусом ЗСУ затримала російського коригувальника у «кіллзоні» під Лиманом

Танкер «Blue» перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

Ураження суден «тіньового флоту» є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України.

Читайте також:  СБУ затримала агенток рф, які готували теракт у центрі Києва

З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. Кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу рф для продовження агресії.

Переглядів: 2

Читайте також: