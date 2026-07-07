Підроблені прикраси під виглядом світового люксу: справу одеського ювеліра та його спільниці скеровано до суду

Каблучки, браслети, сережки, підвіски, кольє та ланцюжки продавали як прикраси, схожі на вироби всесвітньо відомих ювелірних домів. За даними слідства, одеський ювелір виготовляв такі підробки у власній майстерні, а його спільниця реалізовувала їх через ювелірний магазин.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ювеліра та продавчині. Їх обвинувачують у незаконному використанні торговельної марки та копіюванні дизайну ювелірних виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, на початку 2025 року ювелір облаштував майстерню, закуповував дорогоцінні метали та виготовляв прикраси, схожі на оригінальні вироби двох відомих світових брендів.

До продажу підробок він залучив продавчиню. Вона отримувала готові вироби, вела їх облік та продавала покупцям через ювелірний магазин.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 66 ювелірних виробів із незаконним використанням однієї з торговельних марок, а також 52 вироби, що відтворювали дизайн прикрас іншого ювелірного дому.

За висновками експертів, швейцарському власнику двох відомих брендів завдано майже 30 млн грн збитків. Понад 20 млн грн із цієї суми – через незаконне використання торговельної марки, ще більш ніж 9,5 млн грн – через копіювання дизайну ювелірних виробів.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.