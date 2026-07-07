Майже 500 тонн пального для ЗСУ на понад 47 млн грн продавали стороннім особам: судитимуть колишніх посадовців Міноборони, Генштабу та військової частини

Прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох посадовців оборонного сектору.

Серед обвинувачених: двоє колишніх начальників підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини і начальник пункту заправки пальним.

За версією обвинувачення, у 2022–2025 роках вони штучно створювали потребу в бензині та дизельному пальному для військової частини.

У службових документах зазначали, що пальне необхідне для заходів бойової підготовки. Фактично такі заходи не проводилися, а паливно-мастильні матеріали за призначенням не використовувалися.

Щоб приховати схему, оформлювали фіктивні накладні та звіти про рух військового майна. Після цього пальне, отримане за підробленими документами, продавали, а гроші розподіляли між учасниками схеми.

Загалом учасники схеми незаконно заволоділи понад 132,7 тонни автомобільного бензину та понад 364,5 тонни дизельного пального загальною вартістю понад 47 млн грн.

За клопотанням прокурора суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави від 266 240 грн до 832 000 грн. Один з обвинувачених вийшов з-під варти після внесення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.