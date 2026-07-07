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Надзвичайні події та кримінальна хроніка

Майже 500 тонн пального для ЗСУ на понад 47 млн грн продавали стороннім особам: судитимуть колишніх посадовців Міноборони, Генштабу та військової частини

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  • Коментарі Вимкнено до Майже 500 тонн пального для ЗСУ на понад 47 млн грн продавали стороннім особам: судитимуть колишніх посадовців Міноборони, Генштабу та військової частини

Прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох посадовців оборонного сектору.

Серед обвинувачених: двоє колишніх начальників підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини і начальник пункту заправки пальним.

За версією обвинувачення, у 2022–2025 роках вони штучно створювали потребу в бензині та дизельному пальному для військової частини.

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У службових документах зазначали, що пальне необхідне для заходів бойової підготовки. Фактично такі заходи не проводилися, а паливно-мастильні матеріали за призначенням не використовувалися.

Щоб приховати схему, оформлювали фіктивні накладні та звіти про рух військового майна. Після цього пальне, отримане за підробленими документами, продавали, а гроші розподіляли між учасниками схеми.

Загалом учасники схеми незаконно заволоділи понад 132,7 тонни автомобільного бензину та понад 364,5 тонни дизельного пального загальною вартістю понад 47 млн грн.

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За клопотанням прокурора суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави від 266 240 грн до 832 000 грн. Один з обвинувачених вийшов з-під варти після внесення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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