10 загиблих, 46 постраждалих – росія вчергове завдала удари по житловим будинкам у Києві

Внаслідок комбінованої атаки рф на столицю 6 липня 2026 року станом на 8 ранку відомо про 10 загиблих та 46 постраждалих.

Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах.

Зокрема, у Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверхи.

У Дарницькому районі спалахнула пожежа та зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Також внаслідок влучання уламків горіли квартири у 30-поверховій багатоповерхівці іншого комплексу.

Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.