Як бачить майбутнє України Польща?

Ось лиш декілька повторюваних ними на різні лади цитат:

Ignacio Sances:

«Росія (Russia) почала свій шлях у Києві. Вони були батьками-засновниками держави Київська Русь. Україна навіть не згадується до кінця 1600-х років, і вони навіть не називали себе так. Уся “Україна” є частиною Росії й належить їй».

Dariusz Porowski:

«Україна як держава з’явилася ненадовго у 1917 році, а назву “українці” почали використовувати приблизно з 1890 року.

Раніше не було ні України, ні українців.

Назва “Україна” існувала раніше як назва регіону Речі Посполитої, так само як назви інших регіонів, наприклад, Мазовія чи Малопольща.

Назва регіону “Україна” означала територію “у краю”, тобто “на краю” Речі Посполитої.

Отже, немає сенсу добудовувати ідеологію історії України з попередніх періодів, бо такого не існувало».

Dariusz Gierczak:

«Україна — штучне утворення, створене Сталіним, ось і все, такого не було і не повинно було бути в Європі».

Tadeusz Rij:

«”Упадліни” ніколи не було і не буде, це витвір із польських, угорських, румунських та російських земель.

Карма повертається, “Упадліна” впаде.

Припинити будь-яку військову та фінансову допомогу, нехай Росія забере своє, а Польща — своє».

Примітка: Термін «UPAdliny» (у поєднанні з «Upadlina» та «upadnie») є зневажливим неологізмом, що походить від абревіатури УПА та польського слова «upadek» (падіння), який використовується для вираження ворожого ставлення до української державності.

Якби це написали один-два маніяки або московські боти під польськими іменами — можна було би не звертати уваги.

Але їх реально тисячі пишуть.

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На підтвердження своїх знань історії України вони дають посилання на їхні офіційні та історичні джерела.

Заходять на сторінку і з інших європейських країн, демонструючи такі само знання про історію України.

І лише одиниці українців вʼяло на це реагують.

Тому що українці самі в переважній своїй більшості своєї історії не знають.

Тому що офіційна наша історія трактує походження нашої держави від норманів.

А українські історики та популярні блогери щоденно на мільйонні аудиторії українців розповідають про молоду політичну націю українців, утворену чи то в кінці 19 століття, чи взагалі в 20 столітті.

Фактично це те саме, що пишуть поляки.

І це те саме, що говорять на Москві про нашу історію.

І це те, чим аргументує путін війну проти України — що нас ніколи не було, що вони прийшли забирати «свої» «ісконні» території Русі.

Ось так історія перетворюється на війну.

Історія, яка абсолютно не цікавить українську владу — що про нас думають в Європі.

Чому так?

Тому що влада не українська?

А щодо поляків — ця масова антиукраїнська істерія буквально вихлюпнула звідти після дій таки української влади і масової підтримки українським народом дій нашої влади з поверненням польських орденів.

Провокація вдалася.

І це, схоже, тільки квіточки.

P.S. При тому всьому ми дякуємо полякам за ту допомогу, яку вони надали і продовжують надавати Україні.

За те прихильне до українців відношення багатьох поляків, яке вони проявили і проявляють.

Висловлюємо надію, що ніяким провокаторам не вдасться остаточно посварити наші народи.