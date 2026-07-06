Роберт Бровді “Мадяр” повідомив про уражання дво танкерів рф у Азовському морі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо “Мадяр” повідомив пр ураження ворожих танкерів.

В Азовському морі впольовано два танкери з бензином з Таганрогу на Крим, на суші-два ЗРК С-400 “Тріумф”, палає нафтобаза у Керчі та РЛС “Небо-У”.

Вночі 6 липня Птахи СБС результативно відпрацювали у ворожих тилах та в оперативній глибині противника 47 законних військових цілей.

Серед найчутливіших цілей цієї ночі, окрім оголошеного окупантами блекауту Крима, цілих 6преміальних корост.

•Два танкера тіньового флоту доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрог кожний по 7000 тон горючки (обʼєм 200 вагонів-цистерн).

•У Керчі прикурено нафтобазу.

•Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено на вогневій позиції у Брянщині та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 “Тріумф”, що використовуються за пусків балістичних ракет по наземним цілям, та РЛС Небо-У в Криму.

Деталі:

Танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

*танкери впольовано у сумісній операції з розвідкою ВМС

Нафтобаза «Керч», нп Керч, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

РЛС «НЕБО-У», нп Керч, АР Крим, Загін «13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ЗРК С-400 «Тріумф», нп Глазівка, АР Крим, Загін «13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ЗРК С-400 «Тріумф», нп Косенки, Брянська обл., 413 оп СБС «Рейд»

*відео у закріпленому коментарі

Ми встоїмо

Москва ляже

Крим відгодуємо та відбудуємо.

МАДЯР

06.07.26