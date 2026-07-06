В Польщі поліція та рідні розшукують зниклого 18 – річного українця – Захара Онищука

Про зникнення Захара повідомляє Генеральне консульство України в Кракові.
Вже п’ять днів тривають інтенсивні пошуки зниклого Захара Онищука.
Рідні та поліція звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Захара — просимо негайно повідомити.
Питання перебуває на контролі Генерального консульства України в Любліні.
У разі наявності будь-якої інформації просимо звертатися на гарячу лінію Генерального консульства України в Любліні:
+48 575 853 733 (також доступні Viber, WhatsApp, Signal, Telegram)
Прикмети:
• 18 років
• Зріст близько 185 см
• Спортивна статура
• Русе волосся
• Блакитні очі
• Був одягнений у чорну футболку, темні джинсові шорти та чорні кросівки Nike
Будь-яка інформація може бути важливою.