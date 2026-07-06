В Польщі поліція та рідні розшукують зниклого 18 – річного українця – Захара Онищука

Про зникнення Захара повідомляє Генеральне консульство України в Кракові.

Вже п’ять днів тривають інтенсивні пошуки зниклого Захара Онищука.

Рідні та поліція звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Захара — просимо негайно повідомити.

Питання перебуває на контролі Генерального консульства України в Любліні.

У разі наявності будь-якої інформації просимо звертатися на гарячу лінію Генерального консульства України в Любліні:

+48 575 853 733 (також доступні Viber, WhatsApp, Signal, Telegram)

Прикмети:

• 18 років

• Зріст близько 185 см

• Спортивна статура

• Русе волосся

• Блакитні очі

• Був одягнений у чорну футболку, темні джинсові шорти та чорні кросівки Nike

Будь-яка інформація може бути важливою.