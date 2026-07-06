В Одесі розшукуються неповнолітні Христина Бабенко та Христина Панкова!

Одеським районним управлінням поліції № 1 ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 14-річної Христини Бабенко та 15-річної Христини Панкової, які сьогодні, 6 липня вночі, втекли з дитячого закладу в Київському районі міста.

Прикмети Христини Бабенко: зріст приблизно 150 см, волосся темно-коричневе, очі зелені.

Була одягнена у чорні джинси, светр чорного кольору у білу смужку.

Прикмети Христини Панкової: зріст 159 см, волосся каштанове, очі карі.

Була одягнена у рожеву кофту, шорти чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дітей, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінії 102 чи 112.