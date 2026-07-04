4 липня – День Незалежності США!

Вітаємо народ Сполучених Штатів Америки з Днем Незалежності!

Саме цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності, яка започаткувала нову державу та стала одним із найважливіших документів світової історії.

День Незалежності – це символ свободи, демократії та відваги американського народу. Цей день нагадує всьому світові про важливість боротьби за незалежність, гідність і право кожної нації на самовизначення. Протягом віків Сполучені Штати залишаються сталою опорою міжнародної безпеки, справедливості та прав людини.

З Днем незалежності США!