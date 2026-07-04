СБУ спільно із іншими складовими СОУ уразила Петербурзький нафтовий термінал

Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та ГУР МО завдала успішного удару по Петербурзькому нафтовому терміналу (ПНТ) у Ленінградській області рф.

Внаслідок множинних влучань українських безпілотників на території нафтотерміналу зафіксовано щонайменше три осередки пожеж. ПНТ — один із найбільших комплексів із перевалки нафти та нафтопродуктів на північному заході рф. Він займає площу 37 га, має 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а його пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн на рік.

Системні удари по нафтовій інфраструктурі позбавляють росію ресурсів, за рахунок яких вона фінансує свою агресію, ускладнюють логістику паливного забезпечення та підвищують економічну ціну війни для кремля. Чим довше рф обирає шлях ескалації, тим відчутнішими ставатимуть наслідки для її стратегічної інфраструктури. СБУ й надалі завдаватиме ударів по законних військово-економічних цілях, доки росія не припинить війну.