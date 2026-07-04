Мешканка Волині намагалася продати власну дитину

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 38-річної жительки Луцької громади, яку обвинувачують у торгівлі власною малолітньою дитиною. Злочин викрили оперативники Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області.

За даними слідства, жінка, не бажаючи піклуватися про свого 6-річного сина, вирішила продати його за 25 000 доларів США. У березні цього року вона знайшла покупця та домовилася про передачу хлопчика за грошову винагороду без оформлення передбачених законодавством документів щодо усиновлення.

У квітні в Луцьку правоохоронці затримали жінку одразу після передачі дитини потенційному покупцю та отримання обумовленої суми коштів.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людиною, вчинена щодо малолітнього) скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.