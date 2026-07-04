Військові будуть отримувати додаткові кошти за полонених та знищених ворогів

Нові винагороди покликані підтримати військовослужбовців, які виконують найризикованіші завдання.

Що передбачено:

100 000 грн — за взяття в полон військовослужбовця противника (сума розподіляється між усіма учасниками операції);

15 000 грн — за знищення окупанта у стрілецькому або рукопашному бою (за наявності відеопідтвердження).

Нарахування здійснюватиметься на підставі наказу командира військової частини разом із грошовим забезпеченням. Новий механізм є частиною системи мотиваційних виплат, запровадженої в межах трансформації Сил оборони України.