Російський дрон убив дитину і трьох дорослих на Сумщині

У ніч на 3 липня російські військові атакували безпілотником багатоповерхівку в Роменській громаді.

У будинку були цивільні.

Загинули четверо людей. Серед них – 26-річна жінка та її маленька донька, якій був лише 1 рік і 8 місяців. Також загинули 39-річна жінка та 76-річний чоловік.

Батько дитини – у лікарні з опіками. Ще двоє людей поранені.

Прокурори та правоохоронці документують наслідки чергової російської атаки на цивільних.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розслідується воєнний злочин, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).