У Києві попрощалися з грузинським добровольцем Давидом Кукчішвілі, який загинув за Україну (ВІДЕО)

У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві попрощалися з грузинським добровольцем Давидом Кукчішвілі, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Від початку російської агресії у 2014 році він став на захист України, створив підрозділ «Грузинські партизани» та присвятив боротьбі з російськими окупантами чверть свого життя. До цього Давид воював за незалежність Грузії під час війни в Абхазії. Побратими називають його легендарним воїном, справжнім другом і людиною, яка до останнього залишалася відданою Україні.

Під час церемонії прощання військові, рідні та друзі згадували його незламність, мрію про вільні Україну та Грузію, а також плани створити спільний українсько-грузинський реабілітаційний центр для ветеранів.