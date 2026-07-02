Сьогодні День Народження Яни Зінкевич!

Яна Зінкевич (народилася 2 липня 1995 року в Рівному) — українська військовослужбовиця-доброволець, парамедик і громадська діячка. Засновниця батальйону «Госпітальєри», який врятував понад три тисячі життів. Народна депутатка України IX скликання, кавалерка ордена «За заслуги» III ступеня та відзнаки «Народний Герой України».

Створення «Госпітальєрів»:

У 2014 році з початком війни на сході України 19-річна Яна кинула навчання та відправилася на фронт як доброволець. Там вона організувала медичний батальйон, який став одним із найвідоміших добровольчих формувань.

У 2023 році Яна Зінкевич увійшла до престижного світового рейтингу «Time 100 Next» як одна з найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє. А у 2021 році стала прообразом однієї з українських ляльок серії «Barbie: Пані України».

Щиро вітаємо пані Яну з Днем Народження та бажаємо їй нашої спільної перемоги!