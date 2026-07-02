СБУ та правоохоронці Польщі викрили 11 осіб, які на замовлення рф організовували проплачені антиукраїнські мітинги в ЄС

Контррозвідка Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща викрила діяльність групи осіб, яка на замовлення рф організувала серію антиукраїнських мітингів у Польщі протягом 2025-2026 років.

Йдеться про 5 псевдоакцій «протесту», інспірованих та проплачених кремлем у Варшаві та Вроцлаві.

Як з’ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів США за одноразову участь у масовці.

За результатами міжнародного розслідування СБУ і Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща, на території ЄС викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій.

Серед них 2 громадян білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів.

За вказівкою кураторів з москви організатори підшукували потенційних учасників замовних «мітингів», інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь.

Організовані рф вуличні «протести» у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС.

Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного.

Тривають міжнародні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій.