СБУ затримала російського «крота» в провідній академії Міноборони України (ВІДЕО)

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії зірвала нову спробу рашистів заволодіти новітніми розробками України у сфері безпілотних технологій.

За результатами дій на випередження затримано надважливого для рф агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України.

Як з’ясувало розслідування, «кротом» ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру.

На замовлення російського гру агент копіював та пересилав куратору з рф проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.

Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик.

Для цього він готував «негативні» висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах.

Але військова контррозвідка СБУ документувала кожен крок фігуранта.

Завдяки діям на випередження Служба безпеки використала «крота» для дезінформування ворога, а також запобігла передачі рашистам секретних розробок української оборонки.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з рф нові документи.

Встановлено, що доцент був завербований російськими спецслужбістами через його знайомого з рф. В обмін на виконання агентурних завдань фігурант сподівався на «посаду» в окупаційній адміністрації рф.

Під час обшуку в затриманого виявлено два мобільних телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для законспірованого зв’язку з гру рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.