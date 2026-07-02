П’ятеро прикордонників з Волині отримали нагородну зброю

П’ятьох військовослужбовців бойового підрозділу Волинського прикордонного загону відзначено відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя». Нагороди воїнам вручив заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк. Він привітав військовослужбовців із заслуженими відзнаками та наголосив, що боротьба за Україну триває, а її захисники мають залишатися сильними та згуртованими.

Усі прикордонники – учасники бойових дій, які боронили нашу землю від загарбників на різних напрямках у Донецькій та Харківській областях. Нагороди отримали:

Олександр з позивним “Компас”,

Сергій на псевдо “Арес”,

Андрій, позивний “Трофім”,

Олександр, псевдо “Сальто”.

Сьогодні нагородну зброю також отримав старший лейтенант Юрій Ганущак. 41-річний уродженець Львова з 2023 року служить в лавах Держприкордонслужби.

За словами Юрія, після початку повномасштабного вторгнення він усвідомлював, що рано чи пізно приєднається до війська, адже вважав своїм громадянським обов’язком захищати країну. Каже, що пішов воювати заради того, щоб Україна вистояла, а український народ зберіг право жити у власній незалежній державі.

Згодом прикордонник підписав контракт і близько року служив на українсько-білоруському кордоні в межах Волині, а пізніше у складі прикордонної комендатури швидкого реагування вирушив на тривалу ротацію до Харківської області.

Там, за словами офіцера, доводилося заводити особовий склад на позиції та виводити, окопуватися та будувати взводні опорні пункти. Юрій радіє, що йому вдавалося зробити все, щоб уціліли люди, попри те, що бійці потрапляли і під обстріли, і під атаки ворожих дронів. Нині офіцер продовжує служити в бойовому підрозділі та разом з побратимами давати відсіч ворогу.

Вітаємо воїнів-прикордонників із заслуженим визнанням та нагородами.