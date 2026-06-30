30 червня народився командир УПА Романа Шухевича

30 червня виповнюється 119 років від дня народження українського політичного та військового діяча, головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Роман Шухевич був членом галицького крайового проводу Організації українських націоналістів (ОУН), генерал-хорунжим, головнокомандувачем УПА та головою Секретаріату Української головної визвольної ради (УГВР).

Шухевич народився 30 червня 1907 року у містечку Краковець на Галичині в родині судді. Водночас окремі джерела вказують датою його народження 7 липня 1907 року.

Навчався у Народній школі в Кам’янці Струмиловій, а згодом – у Львівській гімназії. Пізніше закінчив Львівську політехніку та військові старшинські курси. Ще в юному віці долучився до діяльності Української військової організації (УВО), а згодом став одним із перших членів ОУН.

У 1934 році польська влада ув’язнила Шухевича через його підпільну діяльність. Після звільнення він брав участь в організації “Карпатської Січі”, а також працював над розбудовою структур ОУН.

З 1943 року Шухевич, відомий під псевдонімом Тарас Чупринка, очолив Українську повстанську армію. Також він став головою Бюро Проводу ОУН, а з 1944 року – очолив Генеральний секретаріат Української головної визвольної ради.

Упродовж 1943-1950 років Роман Шухевич керував національно-визвольною боротьбою УПА та українського підпілля проти нацистського й радянського тоталітарних режимів.

5 березня 1950 року Роман Шухевич загинув під час бою з радянськими спецслужбами у Білогорщі поблизу Львова.