На Львівщині сторож дитячого садка підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

На Львівщині взято під варту без права застави 45-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини.
За даними слідства, подія сталася наприкінці червня в одному із сіл Стрийського району.
Підозрюваний був знайомий із родиною дівчинки та час від часу допомагав її матері по господарству.
Того дня дитина залишилася сама у дворі, коли мати відійшла на город. Саме тоді, за версією слідства, чоловік напідпитку зґвалтував її.
Щоб дитина не кричала і не кликала на допомогу погрожував все розповісти її однокласникам.
Матір дівчинки стала свідком злочину та звернулася до правоохоронців, після чого чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.