На Львівщині сторож дитячого садка підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

На Львівщині взято під варту без права застави 45-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини.

За даними слідства, подія сталася наприкінці червня в одному із сіл Стрийського району.

Підозрюваний був знайомий із родиною дівчинки та час від часу допомагав її матері по господарству.

Того дня дитина залишилася сама у дворі, коли мати відійшла на город. Саме тоді, за версією слідства, чоловік напідпитку зґвалтував її.

Щоб дитина не кричала і не кликала на допомогу погрожував все розповісти її однокласникам.

Матір дівчинки стала свідком злочину та звернулася до правоохоронців, після чого чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.