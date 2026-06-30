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Допоможіть розшукати зниклу дитину – Анастасію Рубленко з Херсонщини (ВІДЕО)

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  • Коментарі Вимкнено до Допоможіть розшукати зниклу дитину – Анастасію Рубленко з Херсонщини (ВІДЕО)

Просимо вашої уваги! Безвісти зникла дівчинка 16-річна Настя Рубленко з селища Семенівка Херсонської області перестала виходити на зв’язок. Рідні дуже переживають і чекають бодай на найменшу звістку про дівчинку.

Якщо вам відомо місцезнаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію “Служби розшуку дітей Магнолія” за номером 116 000.

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Також з нами можна зв’язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей @missingchildren_bot

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