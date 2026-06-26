На рф від передозу горілкою помер колишній міністр оборони Іванов: земля скловатою тобі

Найближчий соратник глави Кремля Сергій Іванов помер після нічних посиденьок зі своїм товаришем із ФСБ, стверджують джерела.

Зі смертю у РФ ексміністра оборони Сергія Іванова, можливо, не все чисто.

“Наші інсайдери запевняють, що смерть дивна та нібито вона сталася відразу після зустрічі Іванова та нічних посиденьок з радником-інспектором при директорі ФСБ РФ Дмитром Шмідтом, з яким вони дружили багато років. Начебто і сам Шмідт після них потрапив до лікарні”, – розповів ресурс. Він зазначив, що Іванов був єдиним високопосадовцем режиму, якого диктатор Володимир Путін відпустив “на пенсію” без негативних наслідків. Не було заарештовано жодного із соратників колишнього міністра. Ресурс описує Іванова як “не особливо розумного” та “солдафона при Путіні”. За його даними, ексміністр почав дуже серйозні проблеми зі здоров’ям після того, як його син потонув в ОАЕ. “Він майже не міг ходити.

Я не знаю захворювання, але точно це була не онкологія. Йому на роботу приходити допомагали помічники. Через це виникли чутки про зловживання алкоголем… Він справляв враження людини, яку мучить страшні болі та їй все було важко робити. Навіть рухатися, тому Путін погодився відпустити його. начебто його якось підправили, він явно почував себе набагато краще”, – розповів канал. Іванов – ровесник Путіна, йому на момент смерті було 73 роки. Він виходець із пітерського КДБ, як і російський диктатор.

Очолював Міністерство оборони Росії на початку 2000-х, на момент анексії Криму обіймав посаду глави адміністрації президента РФ. 2016-го був відправлений у відставку та більше не обіймав важливих посад. Причин його смерті не озвучуються.