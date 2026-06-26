За умисне вбивство дитини та її матері мешканця Житомира засуджено до довічного позбавлення волі

Прокурори Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді довели законність та обґрунтованість вироку мешканцю Житомира, засудженому до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за зґвалтування, розбійний напад і вбивство молодої жінки та її 13-річної доньки.

Верховний Суд погодився з позицією прокурорів, залишив касаційну скаргу захисника без задоволення, а вирок без змін.

Трагедія сталася у вересні 2021 року в Житомирі.

Тоді 23-річний чоловік у стані наркотичного сп’яніння побачив біля Шодуарівського парку жінку, яка поверталася додому. Він прослідкував за нею до будинку, дочекався, коли вона зайде до квартири, та проник усередину.

У помешканні була її 13-річна донька.

Засуджений зґвалтував жінку, заволодів її ювелірними виробами, а потім завдав матері та дитині численних ножових поранень.

Щоб приховати сліди злочину, він підпалив квартиру та втік.

Під час судового розгляду чоловік намагався уникнути відповідальності та заявляв про нібито причетність до вбивства іншої особи. Ювенальні прокурори спростували цю версію та надали суду докази, які підтвердили його вину.

Його визнано винним в умисному вбивстві двох осіб, зокрема малолітньої дитини, вчиненому з корисливих мотивів, умисному знищенні майна, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та зґвалтуванні.

«У цій справі не могло бути іншої справедливої відповіді, ніж довічне позбавлення волі. Вбивство матері та її 13-річної доньки – це злочин, після якого винний має бути назавжди ізольований від суспільства. Прокурори довели його вину, спростували спроби перекласти відповідальність на іншу особу, а Верховний Суд 11 червння 2026 року підтвердив законність вироку», – зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.