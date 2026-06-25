Чехія передала Україні 10 навчально-тренувальних літаків 

Уряд Чехії спільно з чеськими активістами з ініціативи Dárek pro Putina передали Україні 10 навчально-тренувальних літаків ALTO NG.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що п’ять літаків були надані урядом Чехії в рамках Коаліції спроможностей повітряних сил, а ще п’ять – коштом благодійного чеського фонду Dárek pro Putina.

Як пояснили в Міноборони, поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути в Україні повноцінну навчальну базу, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО.

“Організація процесу всередині країни суттєво зменшує залежність від закордонних навчальних програм, заощаджує державні ресурси та гарантує автономність підготовки нових кадрів для Повітряних сил”, – додали у відомстві.