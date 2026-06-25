У Польщі розбився літак

У варшавському аеропорту Бемово під час приземлення розбився невеликий літак.

Літак розбився під час приземлення, дуже близько до маневрового майданчика.

“Я почув свист, гуркіт. Подумав, що щось обвалилося”, – розповів один зі свідків.

Пожежники вже загасили уламки літака. Відомо, що дві особи, які перебували на борту літака, не вижили в аварії.

До бригади швидкої допомоги звернулися двоє сторонніх осіб, які отримали травми, повідомив Лукаш Дармофальський з Воєводського командування Державної пожежної охорони у Варшаві.

Обставини аварії з’ясовуватимуть поліція, прокуратура та Державна комісія з розслідування авіаційних подій.