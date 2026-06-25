На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув патрульний поліціянт

Ігор розпочав службу в патрульній поліції Тернопільщини у 2016 році — від початку створення підрозділу. Колеги згадують його як чуйного, товариського та щирого чоловіка. Він був вірний Присязі, справедливий, відповідальний і мав глибоке відчуття обов’язку.

Під час чергової ротації до прифронтової Херсонщини Ігор виконував службові та бойові завдання разом із колегами. Саме там його життя трагічно обірвала атака ворожого FPV-дрона.

У Ігоря залишилися дружина, 1-річний син і 9-річна донька.

Немає слів, які могли б вгамувати цей біль.

Ми пам’ятаємо.

Ми не пробачимо.

Щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Ігоря.

Назавжди 35. Назавжди в серцях. Назавжди в строю.