На Сумщині дід упродовж 5 років ґвалтував свою малолітню онуку

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно 65-річного сумчанина за фактом вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої онуки.

Йдеться про події, що відбувались з 2016 року. Дівчинка, якій на той час було лише 6 років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. З того часу дід спочатку вчиняв стосовно дитини розпусні дії та сексуальне насильство. Починаючи з 9 років, зловживаючи довірою онуки, дід вперше зґвалтував її. Відтоді він систематично вступав із дівчинкою в статеві зносини.

Лише коли їй виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.

За клопотанням слідчого, яке в суді підтримав керівник обласної прокуратури, рішенням суду діду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як вчинення розпусних дій, сексуального насильства та зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене членами родини (ч. 3 та ч. 6 ст. 152, ч. 4 та ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України ).

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.