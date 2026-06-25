Молода киянка повернулася з Швеції щоб долучитися до Сил оборони України

Про це в соцмережах розповіла мати Захисниці – волонтер Алла Желізняк.

“- Після чотирьох років у Швейцарії, наша молодша прийняла рішення і повернулася в Україну. Це рішення для нас, як батьків, було мʼяко кажучи шоком, але підтримали, і ми, і вся наша родина.

Соломія пройшла навчання в центрі підготовки операторів БПЛА, і вже відпрацювала на тижневому чергуванні на захисті Києва.



Зараз контракт з ДФТГ в підрозділі ППО, і продовження навчання.

Я ніколи, навіть у страшному сні, не думала, що буду знімати мірки не для суконь, а для бронежилета та однострою

Якщо маєте можливість підтримати фінансово їх підрозділ” – написала пані Алла на Фейсбук.