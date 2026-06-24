СБУ затримала агента фсб, який коригував удари рф по Одесі

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб на Одещині. Ним виявився завербований ворогом колишній військовослужбовець ЗСУ, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився у портовому місті.

Після початку повномасштабної війни зловмисник вийшов на свого колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади рф, що воює на Покровському напрямку.

При розмові фігурант запропонував російському військовому свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру.

Ворожий комбат доповів фсб про встановлений контакт з колишнім керівником, і російська спецслужба взяла зрадника у «розробку».

Після вербування агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких рашисти готували повітряні удари.

Як з’ясувало розслідування, пріоритетними «цілями» ворога були підрозділи ППО, які захищають Одещину.

Також рашистів цікавили координати розташування місцевих компаній, що задіяні у виконанні оборонних замовлень, зокрема із виробництва дронів.

Щоб здобути розвіддані, агент використовував фахові знання та розгалужені зв’язки серед колишніх та діючих військових, в яких завуальовано випитував потрібну йому інформацію.

У разі отримання геолокацій оборонних об’єктів фігурант проводив поблизу них дорозвідку на власному транспорті .

Під час цих розвідвилазок він також відстежував для фсб переміщення морських суден у прибережній акваторії та графік їх заходу до Одеського порту.

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника ще на початковому етапі його шпигунської активності і провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів.

Після документування злочинів агента його затримано за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії зі слідчими Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.