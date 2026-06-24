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СБУ затримала агента фсб, який коригував удари рф по Одесі

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  • Коментарі Вимкнено до СБУ затримала агента фсб, який коригував удари рф по Одесі

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб на Одещині. Ним виявився завербований ворогом колишній військовослужбовець ЗСУ, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився у портовому місті.

Після початку повномасштабної війни зловмисник вийшов на свого колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади рф, що воює на Покровському напрямку.

При розмові фігурант запропонував російському військовому свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру.

Ворожий комбат доповів фсб про встановлений контакт з колишнім керівником, і російська спецслужба взяла зрадника у «розробку».

Після вербування агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких рашисти готували повітряні удари.

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Як з’ясувало розслідування, пріоритетними «цілями» ворога були підрозділи ППО, які захищають Одещину.

Також рашистів цікавили координати розташування місцевих компаній, що задіяні у виконанні оборонних замовлень, зокрема із виробництва дронів.

Щоб здобути розвіддані, агент використовував фахові знання та розгалужені зв’язки серед колишніх та діючих військових, в яких завуальовано випитував потрібну йому інформацію.

У разі отримання геолокацій оборонних об’єктів фігурант проводив поблизу них дорозвідку на власному транспорті .

Під час цих розвідвилазок він також відстежував для фсб переміщення морських суден у прибережній акваторії та графік їх заходу до Одеського порту.

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника ще на початковому етапі його шпигунської активності і провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів.

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Після документування злочинів агента його затримано за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії зі слідчими Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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