Злочин путіна та рф: країна терорист викрала більше 20 тис. українських дітей

Україна продовжує міжнародні зусилля з повернення дітей, незаконно вивезених Росією з окупованих територій. Станом на червень 2026 року в межах ініціативи Bring Kids Back UA додому вдалося повернути 2 232 дитини.

Однак, за офіційними даними, загалом примусово переміщеними залишаються щонайменше 20 тисяч неповнолітніх.

Серед них – діти з Луганської області, чиї родини з початку повномасштабного вторгнення зіткнулися з примусовим розлученням. На ТОТ та в Росії діти зазнають системного тиску, русифікації та спроб нав’язати їм чужу ідентичність.

Одним із прикладів є історія 18-річного Івана з Луганська, який після кількох років перебування в окупації самостійно виїхав на вільну територію України. Він розповідав про постійний тиск, нав’язування російського бачення майбутнього та спроби змінити світогляд молоді.

Попри ризики, йому вдалося залишити окупований регіон і розпочати нове життя.

Як наголошують в установах, кожен випадок повернення свідчить, що навіть після тривалої ізоляції українські діти зберігають зв’язок із державою, культурою та родинами.

Для координації міжнародної роботи у 2024 році за ініціативи президента створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей — наразі до неї долучилися 50 держав.

Україна разом із міжнародними партнерами та громадськими організаціями продовжує пошук незаконно вивезених дітей, посилення тиску на росію та розробку механізмів їхнього повернення.

Роботу в цьому напрямі також проводить перша леді Олена Зеленська разом із першими леді інших країн. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів підтримувати ініціативу Bring Kids Back UA через механізми швидкого реагування, проєкти з розшуку, реінтеграції та реабілітації, а також через посилення стратегічних комунікацій.