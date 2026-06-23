Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям ЦСО «Альфа» СБУ

Президент України Володимир Зеленський вручив бійцям Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України державні нагороди, серед яких – три звання Героя України.

Нагородження відбулося з нагоди 32 річниці створення підрозділу.

«Воїни «Альфи» – на першому місці за результатами уражень на фронті. Статистика доводить вашу першість – в ураженнях російських окупантів. У цьому році саме ваша першість тримається місяць за місяцем. І це надзвичайно відчутно, це взірець для багатьох інших наших підрозділів. Більшість далекобійних операцій Служби безпеки України – це операції саме «Альфи». І це не тільки ефектні, але й ефективні операції – часто асиметричні, дуже креативні і завжди справедливі – справедливі відповіді Росії на її війну проти нашого народу», – зазначив Володимир Зеленський.

Державні нагороди отримали 37 військовослужбовців Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Окрім звання Героя України, бійців відзначили орденами Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, орденами «За мужність» І-ІІІ ступенів, орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а також медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

Т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара також вручив бійцям низку відомчих нагород. Очільник Служби подякував усім співробітникам ЦСО «Альфа», які виконують завдання на фронті та всіх напрямках оперативної діяльності.

«На рахунку підрозділу до 20% всіх втрат ворожої піхоти. Окрім того, у промислових масштабах палає техніка ворога. Все разом – це приводить не лише до стратегічних досягнень на фронті, але й надихає українське суспільство. «Альфа» працює як єдиний злагоджений механізм, де кожен на своєму місці. І це дає колосальний результат», – зазначив Євгеній Хмара.

Окремо очільник СБУ закликав шанувати памʼять загиблих героїв, які віддали життя за Україну та її незалежність. Він також наголосив на необхідності підтримувати їхні родини, адже турбота про сімʼї полеглих захисників – це спільний обов’язок держави і суспільства.

«Надважливо бути достойними памʼяті наших бійців. Проявляти її в професіоналізмі, честі, своїй боротьбі. Тримати стрій, які б виклики перед нами не стояли», – підбив підсумки т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.