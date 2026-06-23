Польський історик: «Армія Крайова та УПА були двома національно-визвольними арміями»

Одне речення польського історика Казімєжа Вуйціцького спричинило черговий скандал.

Після ефіру на державному телеканалі TVP Info Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (KRRiT) зажадала пояснень від мовника, а керівництво каналу ухвалило рішення більше не запрошувати історика до своїх програм.

Що саме сказав Вуйціцький?

Під час дискусії про УПА та польсько-українську історичну пам’ять він заявив:

«Порівняння УПА з польськими “проклятими солдатами” є очевидним».

Він також наголосив, що після війни між польським і українським антикомуністичним підпіллям існували контакти та співпраця.

За його словами:

«Ветерани 27-ї Волинської дивізії Армії Крайової зустрічалися з ветеранами УПА і подавали одне одному руку».

Коли представник Конфедерації Міхал Нєзнанський почав говорити про Волинську трагедію як доказ неможливості таких порівнянь, Вуйціцький відповів:

«Вас характеризує ганебне незнання України».

І додав, що польсько-українські відносини повинні будуватися на розумінні складності історії, а не на політичних лозунгах.

Коли ж у студії пролунали слова про винищення польських жінок і дітей на Волині, історик нагадав:

«Злочини проти цивільного населення були також з польського боку».

На завершення він порадив опонентам читати польських істориків, насамперед Гжегожа Мотику.

Але ще цікавіше те, що Вуйціцький сказав наступного дня в подкасті Rzeczpospolita.

Там він пояснив, чому не обурюється через рішення Володимира Зеленського присвоїти одній з українських військових частин ім’я «героїв УПА».

На його думку:

«Кожна національна держава створює власний пантеон героїв».

Історик пояснив, що Україна з 1991 року проходить процес переосмислення власної історії — від Голодомору до Другої світової війни.

Він також прямо заявив:

«Значна частина польської реакції на УПА ґрунтується на незнанні української історії».

За його словами, поляки дивляться на УПА майже виключно через Волинь, тоді як для багатьох українців УПА — це насамперед пам’ять про боротьбу проти радянської влади у другій половині 1940-х років.

Ще одна його резонансна теза стосувалася Бандери:

«Ототожнення бандерівського руху з нацuзмом є результатом впливу російської пропаганди».

На думку історика, саме тому слова «УПА» або «Бандера» викликають у Польщі надзвичайно емоційні реакції.

Вуйціцький також заперечив популярне твердження про нібито домінування українського націоналізму:

«Українське суспільство має радше соціал-демократичний характер».

І нагадав, що націоналістична партія «Свобода» лише один раз потрапила до Верховної Ради та ніколи не стала провідною політичною силою.

Реакція польської сторони була жорсткою.

Голова KRRiT Агнєшка Гляпяк заявила, що в ефірі пролунали висловлювання, які порівнювали АК з УПА та покладали на поляків відповідальність за злочини на Волині.

А заступник директора TVP Info Ян Юзефовський після скандалу сказав:

«Його прирівнювання АК до УПА є не лише історичною брехнею і просто дурницею, а й тезою, яка викликає мій спротив як польського журналіста».

Результат?

Казімєжа Вуйціцького більше не запрошуватимуть до програм TVP Info.

Фактично польський історик втратив доступ до державного телеканалу через спробу публічно пояснити український погляд на УПА.

Історія показова.

Бо ця суперечка давно вже не лише про УПА чи Волинь. Вона про те, чи здатні два народи визнати: історія рідко буває однобокою чи чорно-білою, тим паче коли біль — справжній по обидва боки