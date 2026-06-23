На Волині затримали місцевих “тютюнових” олігархів

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо фермера та його спільника, які налагодили незаконне виробництво тютюнової сировини. Нагадаємо, восени минулого року оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили аграріїв, які вирощували, а згодом обробляли тютюн без відповідних ліцензій.

Як встановило слідство, 54-річний директор фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну в одній з громад Володимирського району. Чоловіки засіяли нікотиновмісною рослиною близько 40 гектарів орендованої землі. Також вони встановили в спеціально облаштованих цехах обладнання для ферментації тютюну з метою його подальшого зберігання та збуту.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 6 тонн вирощеного тютюну орієнтовною вартістю понад 3 млн гривень. Також було вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини: камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування.

За результатами контрольно-перевірочних заходів Державної податкової служби було анульовано 12 ліцензій на право вирощування тютюну та застосовано понад 1,6 млн гривень штрафних санкцій за порушення вимог податкового законодавства.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Крім того, власнику фермерського господарства інкримінують незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст. 204 ККУ.

Обвинувальний акт щодо підозрюваних скеровано до суду.

Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Волинській області у взаємодії зі співробітниками Головного управління ДПС в області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.