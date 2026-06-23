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На Волині затримали місцевих “тютюнових” олігархів

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Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо фермера та його спільника, які налагодили незаконне виробництво тютюнової сировини. Нагадаємо, восени минулого року оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили аграріїв, які вирощували, а згодом обробляли тютюн без відповідних ліцензій.

Як встановило слідство, 54-річний директор фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну в одній з громад Володимирського району. Чоловіки засіяли нікотиновмісною рослиною близько 40 гектарів орендованої землі. Також вони встановили в спеціально облаштованих цехах обладнання для ферментації тютюну з метою його подальшого зберігання та збуту.

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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 6 тонн вирощеного тютюну орієнтовною вартістю понад 3 млн гривень. Також було вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини: камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування.

За результатами контрольно-перевірочних заходів Державної податкової служби було анульовано 12 ліцензій на право вирощування тютюну та застосовано понад 1,6 млн гривень штрафних санкцій за порушення вимог податкового законодавства.

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Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Крім того, власнику фермерського господарства інкримінують незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст. 204 ККУ.

Обвинувальний акт щодо підозрюваних скеровано до суду.

Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Волинській області у взаємодії зі співробітниками Головного управління ДПС в області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

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