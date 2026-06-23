Замах на представника ГУР за 100 тис. доларів: затримано посередника, який підшуковував виконавця

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито ще одного учасника підготовки замаху на представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За даними слідства, вбивство посадовця могло готуватися під кураторством представників рф. 34-річний колишній військовослужбовець виступав посередником між замовником та потенційним виконавцем злочину.

На початку 2026 року він отримав пропозицію знайти виконавця для вбивства. За реалізацію замовник обіцяв 100 000 доларів США. Після цього підозрюваний почав підшуковувати виконавця, запропонував участь своєму знайомому та передав контакти замовника для прямого зв’язку.

З лютого по червень 2026 року він систематично підбурював його до вчинення злочину. Посередника затримано 18 червня, наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Як встановлено, замовник також перерахував 22 000 доларів США авансу на криптогаманець для підготовки злочину та передав виконавцям детальні дані про потерпілого, його спосіб життя та розпорядок дня.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.