А чи знали ви, що дід путіна був особистин поваром леніна

Мало хто в курсі але Володимир Путін кар’єрою зобов’язан своєму походженню. Його дід , Спиридон Іванович Путін , був поваром в Горках, фактично особистим поваром Леніна.

Так що його лояльність советській спадщині не випадкова. Він природний виходець з другого ешелону більшовицької еліти. Все чого досягла його родина та він, обумовлено жовтневим переворотом 1917 року.

Так що коли його називають царем або звинувачують в спробах відродження імперії, це ніщо інше як абсолютно абсурдне возвеличення ворога.

Немає ніякої Російської імперії 2.0 і новітнього царя тим більше. Є лєнінський поваренок який боронить право черні на свою космополітичну та глибоко егалітарну державу СРСР (не 2.0 бо РФ це не перезаснування проекту, а його косметичний ремонт).

Так що не треба розводити тєрпільський “антиколоніальний дискурс”, який перетворює нас в пригноблених дикунів, а кац..ів в лордів.

Ми Нація військово – аристократичної культури яка протистоїть нападу орди біглих холопів. Треба знати собі ціну.

Едуард Юрченко