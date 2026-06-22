Депутат міськради на Житомирщині підозрюється в ухиленні від сплати понад 12 млн грн податків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 18 червня 2026 року повідомлено про підозру чинному депутату Малинської міської ради Житомирської області.

За даними слідства, депутат, який одночасно обіймав посаду директора підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість.

У період із квітня 2024 року по січень 2025 року підприємство відображало у податковій звітності нібито придбання послуг із постачання теплової енергії в іншої компанії, яка має ознаки фіктивності.

Водночас, як встановило слідство, ці послуги фактично не надавалися. Підприємство самостійно виробляло теплову енергію, однак у документах показувало, що купувало її в іншого суб’єкта господарювання.

Таке “постачання” існувало лише на папері. Воно дозволило штучно сформувати податковий кредит і зменшити суму ПДВ, яку підприємство мало сплатити до бюджету.

У результаті, за даними слідства, держава недоотримала понад 12 млн грн податку на додану вартість.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України – умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.