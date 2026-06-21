“Служба Божа” прозвітувала перед народом України щодо нічних атак на Керч

Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та Силами спеціальних операцій завдали ударів по морських, паливних і військових об’єктах ворога. Цілі розташовувалися у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території Криму.

Під час спецоперації українські безпілотники влучили по інфраструктурі морського порту «Кавказ» у Краснодарському краї рф. Там палає резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів та територія нафтобази.

У Керчі уражено ємності з нафтопродуктами на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1», де здійснюється перевалка мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів.

Крім того, СБУ та СОУ вивели з ладу чотири радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», розміщені безпосередньо на Кримському мосту.

Такі спецоперації мають важливе значення для послаблення військового потенціалу росії. Знищення портової інфраструктури, паливних об’єктів і засобів протиповітряної оборони ускладнює логістику противника, знижує його спроможність забезпечувати війська ресурсами та створює додаткові проблеми для перекидання сил і техніки.