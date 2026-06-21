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“Служба Божа” прозвітувала перед народом України щодо нічних атак на Керч

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Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та Силами спеціальних операцій завдали ударів по морських, паливних і військових об’єктах ворога. Цілі розташовувалися у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території Криму.

Під час спецоперації українські безпілотники влучили по інфраструктурі морського порту «Кавказ» у Краснодарському краї рф. Там палає резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів та територія нафтобази.

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У Керчі уражено ємності з нафтопродуктами на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1», де здійснюється перевалка мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів.

Крім того, СБУ та СОУ вивели з ладу чотири радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», розміщені безпосередньо на Кримському мосту.

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Такі спецоперації мають важливе значення для послаблення військового потенціалу росії. Знищення портової інфраструктури, паливних об’єктів і засобів протиповітряної оборони ускладнює логістику противника, знижує його спроможність забезпечувати війська ресурсами та створює додаткові проблеми для перекидання сил і техніки.

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