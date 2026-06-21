За документами волонтера кримського татарина Аслама Хакімова нелегально в Україні ховається зек – росіянин Руслан Пуптаєв (ВІДЕО)

Волонтер Аслам Хакімов, справи якого зараз розглядаються в українських судах, проживав в нашій країні по підробних документах 10 років, використовуючи персональні дані одного з представників кримськотатарського населення України.

Про це в своєму ФБ заявив автор та ведучий популярного Фейсбук-каналу “Київський ревізор”.

“Хакімов Арслан, справжнє імʼя – Пуптаєв Руслан Рафаельович, уродженець Ульяновської області РФ”, – процитував він. Повідомивши також, що до нелегального переїзду до України зазначена особа відбувала покарання в закладі суворого режиму за скоєний в 2005 році тяжкий злочин до 2015 року.

Також ведучий ФБ-каналу заперечив заяви про нібито можливу депортацію Пуптаєва до РФ. “Я в одному з ефірів йому сказав: “Скажи людям правду, що ніякого рішення про видворення тебе до росії не існує”. Він це підтвердив в ефірі”, – наголосив він.

Також автор ФБ-каналу обурився заявами про нібито незаконне переслідування волонтера. “І тут його приймає СБУ. А що вони повинні були зробити, коли у нас в Україні 10 років живе людина, росіянин, за підробленими документами?!”, – стверджує він.

В той же час, після публікації відео під ним зʼявилося одразу понад 450 негативних коментарів на захист волонтера із лайкою та погрозами на адресу автора. Авторами цих коментарів виступали закриті та малоактивні ФБ-профілі. Сам автор вже в наступному профілі закликав дописувачів цих коментарів “повідкривати обличчя”. “Любі друзі, так зробіть відео підтримки, розкажіть, як ви підтримуєте. Час розставить все на свої місця”, – наголосив він.

Деякі дописувачі навпаки обурюються використанням росіянином для підробних документів персональних даних саме кримського татарина, вбачаючи в цьому намагання “прив’язати” в уяві громадян до криміналу кримськотатарський народ.

Як повідомлялося раніше, волонтер з російським громадянством, відомий як Аслан Хакімов, опинився в центрі гучного скандалу через підозри у зв’язках із терористичними структурами та можливе примусове видворення з України. У публічному просторі з’явилися взаємовиключні версії — від історії про допомогу ЗСУ до звинувачень у використанні підроблених документів і причетності до тяжких злочинів.

В той же час, низка представників громадськості виступила на захист волонтера, відзначаючи його роль в допомозі ЗСУ та звертаючись до керівництва держави з вимогою запобігти його депортації.